«Спартак» проиграл «Акрону» и сложил полномочия обладателя Кубка России

Футболисты «Спартака» потеряли шансы завоевать титул Кубка России второй год подряд, проиграв «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов.

В свою очередь, у соперников высшей сетки турнира (Путь РПЛ), а именно ЦСКА и «Урала», останутся шансы побороться за титул, даже в случае поражения в финале. Отметим, что очная встреча команд проходит в эти минуты.

Проигравшему из этой пары предстоит сыграть очередной финальный матч, но уже в рамках Пути регионов (Этап 2), где он встретится с победителем финала Пути регионов (Этап 1). В настоящий момент определился первый финалист данной сетки – «Акрон», который сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Крылья Советов».

А уже победитель финала Пути Регионов встретится с сильнейшим в противостоянии ЦСКА – «Урал» (Финал Путь РПЛ).

Кубок России – взрыв мозга! Разбираемся в запутанном регламенте удивительного турнира.