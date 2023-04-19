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«Спартак» проиграл «Акрону» и сложил полномочия обладателя Кубка России

Москвичи покидают турнир, уступив тольяттинцам в полуфинальном матче Пути регионов.
«Спартак» проиграл «Акрону» и сложил полномочия обладателя Кубка России
19 апреля 2023 20:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Спартака» потеряли шансы завоевать титул Кубка России второй год подряд, проиграв «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов.

В свою очередь, у соперников высшей сетки турнира (Путь РПЛ), а именно ЦСКА и «Урала», останутся шансы побороться за титул, даже в случае поражения в финале. Отметим, что очная встреча команд проходит в эти минуты.

Проигравшему из этой пары предстоит сыграть очередной финальный матч, но уже в рамках Пути регионов (Этап 2), где он встретится с победителем финала Пути регионов (Этап 1). В настоящий момент определился первый финалист данной сетки – «Акрон», который сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Крылья Советов».

А уже победитель финала Пути Регионов встретится с сильнейшим в противостоянии ЦСКА – «Урал» (Финал Путь РПЛ).

Кубок России – взрыв мозга! Разбираемся в запутанном регламенте удивительного турнира.

источник: «Советский спорт»
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