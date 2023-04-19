Червиченко не считает, что «Спартак» проиграл «Акрону» из-за Абаскаля

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении команды в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России от «Акрона» (1:2).

«В Кубке бывают неожиданные результаты. Но соперник «Спартака» в этот раз был сильнее. Мне кажется, если бы «Акрон» был чуть опытнее, он бы мог одержать победу с разгромом в этом матче, забить три или даже четыре мяча. И считаю, что вина не лежит на Абаскале. Дело тут в игроках. Состав не был грамотно усилен. Купили несколько футболистов, которые не все показывают высокий уровень игры. Команда разбалансирована и не готова биться. Проблема не в Абаскале, а в игроках», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» покидает турнир, а «Акрон» сыграет в финале Пути регионов Кубка России с победителем встречи «Краснодар» – «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России