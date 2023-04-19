Семин назвал причины сенсационного проигрыша «Спартака» от «Акрона» в Кубке России

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на сенсационное поражение столичного «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2) в Кубке России.

«Здесь нужно отметить работу тренера Калешина. У «Акрона» есть своя изюминка и свой стиль игры - это сыграло решающую роль во всех матчах с, казалось бы, более сильными соперниками», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Спартак» сложил полномочия действующего победителя турнира, а «Акрон» сыграет в первом раунде финала Пути регионов КР с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России