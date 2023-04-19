«Бавария» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на ответный матч в четвертьфинале ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Манчестер Сити» на ответный матч в ¼ финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет сегодня, 19 апреля в Мюнхене и начнется в 22.00 мск.

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, Киммих, Павар, Де Лигт, Горетцка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Стоунс, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.

Напомним, первый матч команд, прошедший в Манчестере, завершился крупной победой англичан – 3:0. По голу забили Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.