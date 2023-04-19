Эксперт Бубнов объяснил, почему «Спартак» потерпел поражение от «Акрона»

Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» (2:1).

«Несмотря на то, что «Спартак» был представлен в этом матче как фаворит, «Акрону» было, что противопоставить своему сопернику. Они обрели необходимый опыт в матчах против других московских клубов. После побед над «Торпедо», «Динамо» и «Локомотивом» у них не было никакого мандража перед очередной игрой. А в поражении красно-белых нет никакой сенсации. Как это часто было и раньше, «Спартак» расписался в своей беспомощности в защите. Поражение абсолютно по делу», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что в финале Пути регионов Кубка России «Акрон» встретится с «Краснодаром», который обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти.

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России