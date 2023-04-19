Бояринцев назвал главного виновника поражения «Спартака» от «Акрона» в Кубке России

Экс-футболист «Спартака», а ныне тренер Денис Бояринцев прокомментировал победу «Акрона» в матче со «Спартаком» (2:1) в полуфинале Пути Кубка России.

«Причина поражения прежде всего в том, что «Акрон» очень хорошо подготовился к визиту красно-белых. Прежде всего это заслуга Евгения Калешина, потому что команда очень хорошо подготовилась», - приводит слова специалиста RT.

«Спартак» сложил полномочия действующего победителя турнира, а «Акрон» сыграет в первом раунде финала Пути регионов КР с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России