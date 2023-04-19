Федотов считает, что арбитр не должен был засчитывать гол «Урала» в матче Кубка России

После матча Кубка России главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не согласен с решением арбитра Кирилла Левникова засчитать гол «Урала» в ворота его команды.

По словам специалист, мяч гостевой команды был забит с нарушением правил, но рефери проигнорировал этот факт.

«Нужно было решать исход в первом тайме, имели подавляющее преимущество. Только не хватало остроты. Понятно, что у них была задача не проиграть. Сделали ставку на контратаки. Такую оборону очень сложно вскрывать, но должны были решать исход», – добавил Федотов, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА и «Урал» сыграли вничью (1:1). Армейцы спаслись от поражения благодаря голу с пенальти на 89-й минуте.

Добавим, что ответный матч команды проведут 3 мая.