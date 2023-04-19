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Валерий Непомнящий уверен, что «Урал» является неудобным соперником для ЦСКА  

79-летний специалист прокомментировал ничейный результат екатеринбургской команды с армейцами в Кубке России.
Валерий Непомнящий уверен, что «Урал» является неудобным соперником для ЦСКА  
19 апреля 2023 23:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий подвел итог первого финального матча Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«Больше шансов на победу было у ЦСКА. Но имеем то, что имеем. В составе армейцев не хватает футболиста, который способен сделать ключевую передачу за счет которой можно забить гол и сделать результат. Кроме того, у них на протяжении сезона возникают проблемы с защитниками. Много травм. Считаю, что «Урал» в данный момент крайне колючая команда — не только для ЦСКА, но и для всех соперников. У них неплохо отлажена оборона и качественный вратарь. Счет вытекает из игры, закономерный результат», – приводит слова Непомнящего RT.

Добавим, что ответная игра между «Уралом» и ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге.

источник: «RT на русском»
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