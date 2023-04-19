Валерий Непомнящий уверен, что «Урал» является неудобным соперником для ЦСКА  

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий подвел итог первого финального матча Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«Больше шансов на победу было у ЦСКА. Но имеем то, что имеем. В составе армейцев не хватает футболиста, который способен сделать ключевую передачу за счет которой можно забить гол и сделать результат. Кроме того, у них на протяжении сезона возникают проблемы с защитниками. Много травм. Считаю, что «Урал» в данный момент крайне колючая команда — не только для ЦСКА, но и для всех соперников. У них неплохо отлажена оборона и качественный вратарь. Счет вытекает из игры, закономерный результат», – приводит слова Непомнящего RT.

Добавим, что ответная игра между «Уралом» и ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге.