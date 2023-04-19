«Интер» не смог победить «Бенфику», но стал полуфиналистом Лиги чемпионов, где сыграет с «Миланом»

«Интер» на своем поле принимал «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3. В первой игре победу одержал миланский клуб - 1:0.

В составе хозяев отличились Николо Барелла (14-я минута), Лаутаро Мартинес (65) и Хоакин Корреа (78). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Фредрика Эурснеса (38), Антониу Силвы (86) и Петара Мусы (90+5)

Таким образом, команда Симоне Индзаги пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Милана».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«Интер» (Италия) – «Бенфика» (Португалия) – 3:3 (1:1)

Голы: Барелла, 14. Мартинес, 65. Корреа, 78 – Эурснес, 38. Антониу Силва, 86. Муса, 90.