ЦСКА потерял в финансах более 1 миллиарда рублей за 2022 год

Согласно финансовому отчету ЦСКА, чистый убыток московской команды в 2022 году составил 1,17 млрд рублей.

Отмечается, что в 2021 году эта сумма была на 400 миллионов рублей меньше.

В отчете также указано, что прибыль красно-синих выросла на 1/4 часть (5,37 млрд рублей). На прочие расходы было потрачено 4,8 млрд рублей. «Себестоимость продаж» в ушедшем году составила 6,67 млрд рублей.

Добавим, что ЦСКА сократил расходы на оплату труда на четверть (2,4 млрд рублей) и на регистрацию футболистов на 36,8% (до 894,8 млн рублей) . Однако выяснилось, что команда задолжала по зарплате - 174,8 млн рублей.