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Борис Игнатьев: Дай «Спартаку» еще пять матчей с «Акроном», он выиграет четыре

Тольяттинский клуб сыграет в следующем раунде КР с «Краснодаром».
20 апреля 2023 12:49
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев отреагировал на поражение «Спартака» в полуфинале Пути регионов Кубка России «Акроном».

Напомним, что игра в Жигулевске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

«Дай еще пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре. Он эти игры проживёт, он заставит себя и будет мотивирован. Скажет себе: «На одном мастерстве ну никак нельзя играть». «Спартак» играл на одном мастерстве», – цитирует Игнатьева «Метарейтинг».

Добавим, что красно-белые завершили борьбу за трофей.

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России

источник: «Метарейтинг»
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