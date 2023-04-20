«Зенит» готов отпустить Ренана в молодежную сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб попросил отзаявить своего защитника Роберта Ренана из состава молодежной сборной Бразилии.

«Вопрос участия Ренана в матчах молодежной сборной приостановлен, мы общаемся с бразильской стороной. Для всех будет лучше, если он сыграет здесь и поедет туда позже. Сейчас у них подготовка, не только он остался в клубе. Через несколько матчей, возможно, отпустим его в сборную», - приводит РИА Новости слова Семака.

Сбор молодежной сборной Бразилии продлится до 27 апреля, 22 числа того же месяца сине-бело-голубые сыграют домашний матч против московского «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ. Игра начнется в 19:00 по Москве.