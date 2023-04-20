Дмитрий Селюк: Месси такой же символ Каталонии, как Гауди, командировка Лео в Париж закончена

«Барселона» предложит Месси контракт на один год, с возможностью продления еще на один сезон. Интересно, что предлагаемая зарплата Лионеля в каталонском клубе будет в четыре раза ниже той, что в «ПСЖ». Соглашение Месси с парижским клубом истекает в конце июня 2023 года.

Мы обсудили эту новость с жителем Барселоны, футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Это совершенно похоже на правду, - уверен Селюк. – «Барселона» для Месси - родной дом, а Лионель – символ клуба. Более того, Месси такой же символ Каталонии, как Гауди.

- Почему же Лео два года назад ушел в «ПСЖ»?

- Финансовую ситуацию в «Барсе» усугубил ковид, это была вынужденная командировка. Теперь руководство «Барселоны» показывает, что командировка в Париж закончена, легенда возвращается домой. Здесь Лео все ждут, здесь его все любят, его встретят салютом, а все школьники Каталонии на радостях напьются кока-колы.