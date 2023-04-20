Валерий Овчинников: В Жигулевске произошел гоп-стоп – «Спартак» ограбили, лишили Кубка

Мы обсудили причины поражения «Спартака» с известным в прошлом тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

– Валерий Викторович, что вчера произошло в городе Жигулевске?

– Это называется футбольный гоп-стоп.

– Почему гоп-стоп?

– Ограбили «Спартак», Кубка лишили.

– Во-первых, Кубок еще завоевать надо, а, во-вторых, «Акрон» минуте к 15-й уже три должен был забивать. Так что, никакого ограбления, все по делу.

– Это типичная кубковая история. У нас уже было такое: помните, «Тосно» выиграло Кубок России? Так что удивляться не надо.