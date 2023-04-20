Валерий Овчинников: Правильно, что в Азии испугались играть, а то таджики нам голову намылят

Мы обсудили матч с известным в прошлом тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

– Удивляет, что середняк первой лиги обыграл по очереди «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Это у нас уровень высшего дивизиона такой?

– Выходит, что так. Поэтому мы в Азии испугались играть, и правильно сделали. А то таджики нам голову намылят.

– Поразило, с каким настроем футболисты «Акрона» вышли на поле.

– Все правильно – на «Спартак» и не надо настраиваться, а вот «Спартаку» на такие команды настраиваться надо.