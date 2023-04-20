НОК Италии вернул 15 очков «Ювентусу» на время повторного рассмотрения дела о финансовых махинациях

«Ювентус» оспорил наказание о снятии 15 очков в Серии А из-за подозрений о финансовых махинациях.

Сегодня, 20 апреля, Совет по спортивным гарантиям Национального олимпийского комитета Италии отменил санкции в отношении туринского гранда на время повторного рассмотрения дела.

При этом НОК страны отклонил апелляции отстраненных от футбольной деятельности Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Федерико Керубини и Арривабене, а апелляции Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано удовлетворены.

Таким образом, «Ювентус» взлетел на 3-ю позицию в чемпионате страны. В активе команды 59 очков.