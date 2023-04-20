Инсайдер Карпов раскрыл детали нового контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлит контракт с клубом. Такой информацией располагает журналист Иван Карпов.

По его данным, хавбек подпишет новый договор, рассчитанный на 3-4 года. Окончательное решение будет принято позже, уточняет инсайдер.

«Есть небольшие разногласия по зарплате и подписному бонусу, но ничего существенного, договорятся. В любом случае, зарабатывать в Черкизово Дима будет не меньше, чем сейчас (1,4 млн евро в год)», – добавил Карпов в соцсети.

Баринову 26 лет. За первую команду «Локо» он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек отыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист интересен турецкому «Бешикташу».