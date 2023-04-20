В «Наполи» установили ценник на Виктора Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов продать нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, функционер хочет выручить с трансфера нигерийца не мене 150 млн евро. Он уверен, что подобные требования отпугнут потенциальных покупателей и форвард останется в команде.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок получил предложение от «Баварии» и готов вернуться в немецкий чемпионат. Кроме того, на него претендуют топ-клубы АПЛ.

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 5 ассистов.