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Аллегри отреагировал на новость о временном возвращении «Ювентусу» 15 очков в Серии А

«Старая синьора» вернулась в число лучших команд Италии.
Аллегри отреагировал на новость о временном возвращении «Ювентусу» 15 очков в Серии А
20 апреля 2023 22:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Сегодня, 20 апреля, Совет по спортивным гарантиям Национального олимпийского комитета Италии отменил санкции в отношении «Ювентуса» на время повторного рассмотрения дела.

«Старой синьоре» вернули 15 очков, снятые на фоне подозрений о финансовых махинациях. Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри прокомментировал эту новость следующим образом:

«Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле.

Это был необычный день, теперь мы должны сосредоточиться на игре со «Спортингом», – заявил тренер, чьи слова приводит Sky Sport Italia.

Вернув 15 очков, «Ювентус» взлетел на 3-ю позицию в чемпионате страны и теперь находится в зоне в Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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