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Дубль Антонио помог «Вест Хэму» разгромить «Гент» и пробиться в полуфинал Лиги конференций

Игра состоялась в Лондоне.
Дубль Антонио помог «Вест Хэму» разгромить «Гент» и пробиться в полуфинал Лиги конференций
20 апреля 2023 23:57
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автор фото: ФК «Вест Хэм»

«Вест Хэм» на своем поле оказался сильнее «Гента» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба.

В составе победителей дубль оформил Майкл Антонио. Также по одному разу отличились Лукас Пакета и Деклан Райс. Бельгийцы ответили забитым мячом в исполнении Уго Кейперса.

Таким образом, команда Дэвида Мойеса пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с АЗ.

Лига конференций
1/4 финала
Ответный матч
«Вест Хэм» - «Гент» - 4:1 (1:1)
Голы: Антонио, 37. Пакета, 55. Райс, 58. Антонио, 63 – Кейперс, 26.

источник: «Советский спорт»
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