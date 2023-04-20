«Ювентус» в гостях не смог обыграть «Спортинг», но вышел в полуфинал Лиги Европы 

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом» завершился вничью.
Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 1:1.
В составе домашней команды забитым голом отметился Маркус Эдвардс (20-я минута). За гостей гол забил Адриен Рабьо (9).
Таким образом, туринский клуб благодаря победе в первой встрече над португальской командой (1:0) стал полуфиналистом Лиги Европы.
Лига Европы
1/4 финала
Ответный матч
«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия) – 1:1 (1:1)
Голы: Эдвардс, 20 – Рабьо, 9.
Первый матч: 0-1
источник: «Советский спорт»