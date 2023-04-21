Фернандес собрался в Россию? Экс-игрок ЦСКА разорвал контракт с «Интернасьоналом»

«Интернасьонал» объявил об уходе флангового защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 21 апреля, экс-футболист ЦСКА разорвал трудовой контракт по семейным причинам.

Напомним, 32-летний Фернандес перешел в бразильский клуб в январе 2023 года. До этого он выступал за армейцев, которым посвятил 9 лет карьеры. Кроме того, защитник провел 33 матча в составе сборной России и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что красно-синие предпринимали попытки вернуть игрока, однако, «Интернасьонал» отказывался отпускать футболиста.