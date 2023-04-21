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Колыванов назвал участников Кубка Азии «шпаной»

По словам тренера, лучше разделить сборную на две команды и играть между собой.
Колыванов назвал участников Кубка Азии «шпаной»
21 апреля 2023 12:24
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Текстильщик"

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал решение РФС отказаться от участия в чемпионате CAFA, который пройдет в Киргизии и Узбекистане с 9 по 21 июня.

«Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной – это доходит до смешного.

В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные – первую и вторую – и сыграть между собой, чем с такими командами», – заявил Колыванов «Чемпионату».

Напомним, в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной примут участие сборные Ирана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее в РФС заявили, что российская команда не выступит на этом турнире из-за сроков его проведения, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями.

источник: Чемпионат.com
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