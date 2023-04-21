Владелец «Челси» Тодд Боули был удивлен поступком Тухеля в матче с «Вест Хэмом»

Томас Тухель, занимавший должность главного тренера «Челси», запретил владельцу «синих» Тодду Боули посещать раздевалку, пишет talkSPORT.

По данным источника, инцидент произошел в перерыве сентябрьского матча против «Вест Хэма» (2:1).

Бизнесмен хотел устроить экскурсию для своих гостей, в числе которых были дети, однако, немецкий наставник запретил тревожить команду. Отмечается, что Боули был удивлен позицией тренера.

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» 7 сентября. У руля лондонцев он выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас немец тренирует «Баварию».