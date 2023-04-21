Агент Кривцова рассказал об интересе испанских клубов: Его хотят многие команды высокого уровня

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов может покинуть команду. Российским футболистом интересуются испанские клубы. Об этом заявил агент игрока Младен Гргич.

«К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита – отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня.

Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес. У меня там выступает еще один футболист, и могу сказать, что в Испании хорошо знают про Кривцова», – заявил агент для «РБ-Спорт».

20-летний Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 19 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.