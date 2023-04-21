Люк Уилкшир: Российские клубы будут счастливы, когда Малком и Клаудиньо покинут «Зенит»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир считает, что «Зенит» сильно ослабнет в случае ухода из команды бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.

«Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между «Зенитом» и остальными российскими клубами, потому что сейчас она очевидна. Уверен, любой российский клуб был бы счастлив, если бы эти двое покинули «Зенит». Но для Питера это будет большая потеря. Понятно, что на их место могут прийти новички, но им понадобится время, чтобы освоиться в стране, влиться в систему игры Семака, стать частью группы», - приводит слова австралийца «РБ Спорт».

Напомним, в прессе уже не раз муссировалась тема возможного ухода Малкома и Клаудиньо из «Зенита», несмотря на то, что сами футболисты и их представители заявляют, что прекрасно чувствуют себя в России и никуда не собираются.