«Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» огласили стартовые составы на матч 32-го тура АПЛ 

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест» определились со стартовыми составами команд на матч 32-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 22 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало матча - 17:00 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

«Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Ньякат, Маккенна, Уильямс, Фройлер, Данило, Лоди, Мангала, Гиббс-Уайт, Авонийи.

Добавим, что «Ливерпуль» в данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков после 30 проведенных встреч. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке с 27-ю очками.