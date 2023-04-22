Канчельскис прокомментировал слова Клаудиньо, который отказался выступать за сборную России

Тренер Андрей Канчельскис прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который отказался выступать за сборную России и ждет приглашения в команду Бразилии.

«Ребят, ну он адекватный, нормальный человек. Почему мы получение паспорта приравниваем к игре в сборной? Ну это смешно, давайте заканчивать такие разговоры. Депардье получил паспорт, но он не обязан сниматься в российском кино», - приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржцев 25 матчей, забил три мяча и отдал девять результативных передач.