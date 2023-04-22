Рублев оценил свое выступление в полуфинале турнира в Боснии и Герцеговине

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о своей победе над представителем Словакии Алексом Молчаном в полуфинале турнира в боснийской Бане-Луке.

Отметим, что 25-летний спортсмен обыграл своего соперника со счетом 6:2, 6:4.

«На старте матча я играл прекрасно, но во втором сете я немного сдал, был менее сосредоточен на игре. После нескольких удачных действий Алекса я стал нервничать. К счастью, мне все равно удалось одержать победу, а это самое важное. Безусловно, всегда хочется быстро победить в двух сетах, чтобы не проводить на корте слишком много времени, потому что это выматывает тебя. К концу турнира необходимо оставаться свежим», – приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

Добавим, что в финальном матче категории АТР-250 в Баня-Луке Рублев сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем. Игра пройдет 23 апреля.