«Балтика» одержала победу над «Уфой» в домашнем матче Первой лиги

«Балтика» на своем поле победила «Уфу» в матче 28-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу калининградского клуба.

За хозяев поля голы забили Сергей Пряхин (4-я минута), Гоча Гогричиани (78) и Владислав Лазарев (90). В составе гостей забитыми мячами отличились Артем Погосов (45+2) и Александр Мухин (90+3).

Таким образом, «Балтика» набирает 57 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице. «Уфа» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

Первая лига

28-й тур

«Балтика» (Калининград) – «Уфа» – 3:2 (1:1)

Голы: Пряхин, 4. Гогричиани, 78. Лазарев, 90 – Погосов, 45+2. Мухин, 90+3.