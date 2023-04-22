«Ланс» разгромил «Монако» и вышел на второе место в Лиге 1

«Ланс» на своем поле оказался сильнее «Монако» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Лои Опенда. Также один раз отличился Адриен Томассон.

Таким образом, «Ланс» с 66 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы Лиги 1. «Монако» находится на четвертой позиции, имея в своем активе 61 очко.

Чемпионат Франции

32-й тур

«Ланс» - «Монако» 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 9 Опенда, 2:0 – 16 Опенда, 3:0 – 56 Томассон.