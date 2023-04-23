В «Локомотиве» отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой о новом контракте

«Локомотив» отреагировал на информацию о потенциальных переговорах с нападающим клуба Артемом Дзюбой.

Ранее в СМИ сообщалось, что после матча с ЦСКА руководство железнодорожников будет общаться с футболистом о новом соглашении.

«На данный момент футбольный клуб «Локомотив» с потенциальными новичками не ведёт никаких переговоров, как и не имеет предварительных соглашений. То же самое касается и продления или не продления контрактных обязательств с футболистами текущего состава. Все переговоры будут вестись по окончании МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023», — цитирует «Чемпионат» заявление пресс-службы клуба.

На данный момент на счету Дзюбы восемь матчей, в которых он забил семь голов и отдал четыре ассиста.