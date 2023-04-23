Дзюба признался, что верит в существование инопланетян и параллельной вселенной

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, верит ли он в инопланетян и параллельную вселенную.

«Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже - скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба перебрался в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца сезона. В активе форварда шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в семи матчах чемпионата России.