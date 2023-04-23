Автогол Гюсто принес «Марселю» выездную победу над «Лионом»

«Марсель» победил «Лион» в заключительном матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча в Лионе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости на 44-й минуте благодаря точному удару Дженгизу Ундера. Хозяева поля счет сравняли на 68-й минуте, отличился Александр Ляказетт. Победу «Марселю» принес автогол Мало Гюсто (90+2).

«Марсель» набрал 67 очков и вернул себе второе место в чемпионате Франции. Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет восемь очков. «Лион» с 50 очками занимает седьмое место.

В 33-м туре 28 апреля «Лион» сыграет в гостях с «Страсбуром», а 30 апреля «Марсель» примет «Осер».