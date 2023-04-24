Валерий Овчинников: «Торпедо» некрасиво поступило с Талалаевым, у него к этой команде личные счеты

Своим мнением о матче поделился известный в прошлом тренер и функционер Валерий Овчинников.

- Пожалуй, самый неожиданный результат из-за количество забитых мячей зафиксирован в Химках. Почему?

- Матч принципиальный для Андрея Талалаева. «Торпедо» с ним поступило не очень хорошо, поэтому у него к этой команде личные счеты.

Талалаев провел удачные замены, они сыграли решающую роль. Вообще, он мастер замен, надо отдать ему должное, мы это часто видели по его работе в «Ахмате».

Для Талалаева принципиально было выиграть именно этот матч, хотя сейчас каждая игра для них – вопрос выживания. Теперь у «Химок» неплохие шансы уйти из зоны вылета.