Дмитрий Селюк: «Спартак» сливает Абаскаля, освобождают место для Карпина

В чем причины? Мы попросили ответить на этот вопрос футбольного агента Дмитрия Селюка.

– Я выскажу свое мнение: причина затянувшейся серии неудач – команда «сливает» главного тренера Абаскаля. Мне кажется, освобождается место для Карпина.

Валерий Георгиевич не очень хорошо расстался в свое время со «Спартаком». Точнее, не со «Спартаком», а конкретно с Федуном. Федуна больше нет, клубом руководят новые люди. Карпин показывает хорошие результаты со скромным «Ростовом». Почему ему не вернуться в родной «Спартак»?

Наш анонс

Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдет на «Открытие Арене». Начало в 19:00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».