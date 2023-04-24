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Дмитрий Селюк: «Спартак» сливает Абаскаля, освобождают место для Карпина

В понедельник, 24 апреля, матчем «Спартак» – «Краснодар» завершится 24-й тур РПЛ. У красно-белых продолжается темная полоса.
Дмитрий Селюк: «Спартак» сливает Абаскаля, освобождают место для Карпина
24 апреля 2023 16:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: РИА Новости

В чем причины? Мы попросили ответить на этот вопрос футбольного агента Дмитрия Селюка.

Я выскажу свое мнение: причина затянувшейся серии неудач – команда «сливает» главного тренера Абаскаля. Мне кажется, освобождается место для Карпина.

Валерий Георгиевич не очень хорошо расстался в свое время со «Спартаком». Точнее, не со «Спартаком», а конкретно с Федуном. Федуна больше нет, клубом руководят новые люди. Карпин показывает хорошие результаты со скромным «Ростовом». Почему ему не вернуться в родной «Спартак»?

Наш анонс

Матч «Спартак» «Краснодар» пройдет на «Открытие Арене». Начало в 19:00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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