Осимхен определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет перейти в «Баварию». Об этом сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

Как отмечает источник, итальянский клуб оценивает 24-летнего нигерийца в 150 миллионов евро, однако переговоры с мюнхенским клубом еще не начались.

Напомним, что форвард перебрался в стан неаполитанцев из французского «Лилля» в сентябре 2020 года за компенсацию в размере 75 млн евро. С тех пор он провел за команду 94 матча во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 14 результативных передач.