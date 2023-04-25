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«Буду его безжалостно прибивать». Радимов просит отстранить судью Галимова после матча РПЛ

Арбитр уже отстранялся от работы на четыре года.
25 апреля 2023 15:45
автор: Александр Поволоцкий

Бывший хавбек «Зенита» Владислав Радимов требует отстранить от работы арбитра Романа Галимова.

Напомним, что арбитр и его помощники обслуживали скандальный матч 24-го тура чемпионата РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1).

«Если главного судью матча не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Добавим, что Галимовым был принят ряд неоднозначных решений. Руководство »Крыльев» обвинили судью в предвзятом судействе, а гендиректор самарского клуба Вадим Андреев покинул свой пост в знак протеста.

«Буду его безжалостно прибивать». Радимов просит отстранить судью Галимова после матча РПЛ
Арбитр уже отстранялся от работы на четыре года.
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