Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Арсенала» огласили стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Стоунз, Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус
Добавим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 26 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало матча – 22:00 мск.
Самый важный матч в карьере Артеты
источник: «Советский спорт»