Бышовец заявил, что «Ростов» является лучшей командой РПЛ в плане развития игроков 

Бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец высказался о выступлении «Ростова» в текущем сезоне чемпионата России.

«Эта команда должна быть примером для всех остальных своих соперников по чемпионату в плане развития российских футболистов. Делать ставку на талантливую молодежь, к этому стремится любой наставник. Скорее всего, команде Валерия Карпина приходится придерживаться такого вектора развития из-за своих финансовых возможностей. К сожалению, многие команды РПЛ по-прежнему сильно зависят от легионеров», приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей.