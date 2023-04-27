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Дубль Де Брюйне помог «Манчестер Сити» дома разгромить «Арсенал» в матче АПЛ 

Команда Пепа Гвардиолы вплотную подобралась к лидеру чемпионата Англии. 
Дубль Де Брюйне помог «Манчестер Сити» дома разгромить «Арсенал» в матче АПЛ 
27 апреля 2023 00:03
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу над «Арсеналом» в матче 33-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу горожан, за которых дубль оформил полузащитник Кевин Де Брюйне (7-я, 54-я минуты), по одному забитому мячу на счету защитника Джона Стоунза (45+1) и нападающего Эрлинга Холанда (90+5).

Единственный гол гостей забил защитник Роб Холдинг (86).

Таким образом, небесно-голубые, которые идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набирают 73 очка и сокращают отставание от «канониров» (75) до двух очков, имея две игры в запасе.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» отправится в гости к «Фулхэму» (30 апреля). «Арсенал» на своем поле примет «Челси» (2 мая).

Битва за золото АПЛ закончилась избиением! «Манчестер Сити» стёр «Арсенал» за тайм

АПЛ

33-й тур

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 4:1 (2:0)

Голы: Де Брюйне, 7, 54. Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 – Холдинг, 86.

источник: «Советский спорт»
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