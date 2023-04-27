В «Сочи» заявили, что Нобоа не получает российское гражданство в данный момент 

«Сочи» опровергли информацию о том, что полузащитник команды Кристиан Нобоа находится в процессе получения российского гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «барсов».

«Может быть, что Нобоа не так поняли. Если у него есть желание получить российское гражданство, его команда с радостью готова помочь ему оформить все нужные документы», – приводит заявление сочинцев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 38-летний футболист ждет получения российского гражданства.

Добавим, что Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне за клуб РПЛ он сыграл 22 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.