Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» разгромить «Эвертон»

Футболисты «Ньюкасла» на выезде оказались сильнее «Эвертона» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, за которых дубль оформил нападающий Каллум Уилсон (28-я, 75-я минуты), голы на счету форварда Жоэлинтона (72) и хавбека Джейкоба Мерфи (81).

В составе «ирисок» единственный забитый мяч забил полузащитник Дуайт Макнил (80).

Таким образом, черно-белые набирают 62 очка и по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Ливерпульский клуб располагается на 19-й строчке, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре чемпионата «Ньюкасл» примет на своем домашнем стадионе «Саутгемптон» (30 апреля). «Эвертон» отправится в гости к «Лестеру» (1 мая).

АПЛ

33-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) – «Ньюкасл» – 1:4 (1:0)

Голы: Макнил, 80 – Уилсон, 28, 75. Жоэлинтон, 72. Мерфи, 81.