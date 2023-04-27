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«Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Кремонезе» в ответном матче

В финальном матче турнира «фиалки» сыграют с «Интером».
27 апреля 2023 23:55
автор: Глеб Шевяков

Ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Кремонезе» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что очная встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Хозяева поля превзошли своего соперника во владении мячом (54 на 46), в ударах по воротам (13-2), но уступили по количеству ударов в створ (1-2).

Таким образом, благодаря победе в первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» проходит в финал турнира, где встретится с «Интером».

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

«Фиорентина» (Флоренция) – «Кремонезе» (Кремона) – 0:0 (0:0)

Первый матч: 2-1

источник: «Советский спорт»
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