«Торино» с Миранчуком проиграл «Аталанте» в серии А

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле проиграл «Аталанте».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Давиде Дзаппакоста и Дуван Сапата.

Хозяева ответили точным ударом Тони Санабрия.

Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Напомним, футболист принадлежит как раз бергамаскам, а за «Торино» выступает на правах аренды.

«Аталанта» набрала 55 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Торино» с 42 очками остался на 12-й строчке.

Серия А

32-й тур

«Торино» - «Аталанта» (Бергамо) - 1:2 (0:1)

Голы: Санабрия, 75 - Дзаппакоста, 34; Сапата, 88.