Мостовой: было заметно, что «Спартак» и «Ростов» не наиграли на победу

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о прошедшем матче 25-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

«Мне кажется, что ни «Спартак», ни «Ростов» сегодня на победу не наиграли. В прошлой игре с «Краснодаром» футболисты московского клуба выступили просто кошмарно, но им удалось победить, забив четыре гола за 15 минут. А сегодня команда пропустила один мяч от Селявы и тут же стала оказывать давление на соперника, доставлять мяч в штрафную и создать много моментов. Считаю, что итог закономерен. Заслуженная ничья. Только «Ростову» обидно, что не дотянули до свистка и пропустили гол», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Напомним, что в данный момент «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. «Спартак» занимает третью строчку с 49-ю очками.