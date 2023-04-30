«Пусть повторы посмотрят». Комличенко ответил на обвинения в симуляции в матче со «Спартаком»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался относительно эпизода в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Напомним, что игра в Москве завершилась вничью – 1:1.
На 27-й минуте встречи защитнику «Спартака» Руслану Литвинову показали желтую карточку после падения Комличенко за срыв перспективной атаки. После матча многие обвиняли Николая в симуляции.
«Кирилл Левников разобрался. Он в конце меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Комличенко.
Салихова потроллила Комличенко после матча «Спартака» с «Ростовом»
источник: «Спорт-Экспресс»