Определилось место проведения матча за Суперкубок России 

Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком», состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, заявка со стороны представителей казанского стадиона была подана в РФС первой, поэтому игра пройдет на домашней арене «Рубина».

Напомним, что на «Ак Барс Арене» планировалось провести встречу за Суперкубок УЕФА, однако в феврале прошлого года стадион лишился этого права.

Добавим, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти 15 июля.