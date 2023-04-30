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Определилось место проведения матча за Суперкубок России 

«Зенит» и «Спартак» разыграют титул между собой в Казани. 
30 апреля 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком», состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, заявка со стороны представителей казанского стадиона была подана в РФС первой, поэтому игра пройдет на домашней арене «Рубина».

Напомним, что на «Ак Барс Арене» планировалось провести встречу за Суперкубок УЕФА, однако в феврале прошлого года стадион лишился этого права.

Добавим, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти 15 июля.

источник: «РБ-Спорт»
Определилось место проведения матча за Суперкубок России 
«Зенит» и «Спартак» разыграют титул между собой в Казани. 
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