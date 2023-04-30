Баринов рассказал, как тренерский штаб во главе с Галактионовым придал уверенности «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарий после победы своей команды над «Химками» (5:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Сейчас вторая часть чемпионата проходит благодаря тренерскому штабу и хорошо проверенным сборам, к тому же подписали хороших футболистов. Тренерский штаб дал уверенность», - приводит слова футболиста Sport24.

После этой встречи команда Михаила Галактионова с 32 очками осталась на 10-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет с «Сочи» (8 мая), а «Химки» примут дома «Динамо» (6 мая).