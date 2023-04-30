«Ювентус» не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А

«Болонья» на своем поле принимала «Ювентус» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Рикардо Орсолини. Гости ответили забитым мячом в исполнении Аркадиуша Милика. Добавим, что в первом тайме польский форвард не реализовал пенальти.

Таким образом, команда Тьяго Мотты с 45 очками поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри находятся на третьей строчке, имея в своем активе 60 очков.

В следующем туре «Болонья» отправится на выезд к «Эмполи» (4 мая), а «Ювентус» сыграет в Турине против «Лечче» (3 мая).

Чемпионат Италии

32-й тур

«Болонья» – «Ювентус» – 1:1 (1:0)

Голы: Орсолини, 10 (с пенальти) – Милик, 60.